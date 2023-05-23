Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)

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– Надвечір російська армія атакувала село Качкарівка на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, одну людину поранено, постраждалого ушпиталили.

– Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців, закликавши здаватися в полон через проєкт “Хочу жити”

– Жителі окупованого Маріуполя урочисто спалили російський прапор. Зробили це просто неба, на міському пляжі. Цією акцією вони показали, що маріупольці не бажають жити під владою окупантів.

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