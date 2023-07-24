Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
У Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Орест Дрималовський

Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 10-річний хлопчик загинув, ще чотирьох дітей поранено. Такі наслідки ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині.

– Росіяни вдень обстріляли село Піщане у Купʼянському районі на Харківщині. Внаслідок цього четверо поранених, серед яких 12-річна дитина.

– До Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих об’єктам культури російськими окупантами.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Остання крапля, яка переконає запросити Україну: виставка Russian War Crimes у центрі Вільнюса
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь