Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За добу росіяни завдали 36 авіаційних ударів та 17 разів атакували з РСЗВ, повідомляють у Генштабі. Водночас наші Повітряні сили 6 разів вдарили по скупченню живої сили противника, а ракетні й артилерійські війська знищили пункт управління окупантів.

– Спроба заколоту ПВК “Вагнер” у Росії вкотре продемонструвала, наскільки велику стратегічну помилку зробив Путін, розвʼязавши війну проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко попався на хабарі. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спіймали його на гарячому.

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