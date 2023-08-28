В’ячеслав Цимбалюк, Журналіст та ведучий програми Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ повністю звільнили село Роботине Запорізької області.
– Внаслідок російської атаки Нікополя на Дніпропетровщині постраждало 4 людини.
– Наші військові поступово просуваються вперед на Запорізькому напрямку.
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