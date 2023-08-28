Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ повністю звільнили село Роботине Запорізької області.

– Внаслідок російської атаки Нікополя на Дніпропетровщині постраждало 4 людини.

– Наші військові поступово просуваються вперед на Запорізькому напрямку.

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