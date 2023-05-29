Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)

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– Сьогодні Київ пережив 16-ту масовану атаку з початку місяця. Спершу вночі наші Повітряні сили знищили 37 крилатих ракет та 29 шахедів, а вже зранку ворог атакував місто балістичними та крилатими ракетами типу Іскандер.

– Масштабну ракетну атаку на Київ прокоментував очільник нашої розвідки. Кирило Буданов наголосив, спроба терористичних дій РФ вкотре зазнала поразки, залякати українців ворогу не вдасться, тим паче на другий рік повномасштабної війни.

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