Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Завтра у Кривому Розі – День жалоби.

– Сьогодні весь день під щільними обстрілами Херсон. Унаслідок ударів по центру та Корабельному району загинули троє людей, 20 поранені.

– Росіяни намагаються зупинити наш наступ і значно посилили артилерійські обстріли по всій лінії фронту.

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