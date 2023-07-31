Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (31.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Завтра у Кривому Розі – День жалоби.
– Сьогодні весь день під щільними обстрілами Херсон. Унаслідок ударів по центру та Корабельному району загинули троє людей, 20 поранені.
– Росіяни намагаються зупинити наш наступ і значно посилили артилерійські обстріли по всій лінії фронту.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.