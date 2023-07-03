Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Збройні сили України просуваються на флангах Бахмута і ефективно знищують російських загарбників.

– Командир спеціального загону кадировців “Ахмат” загинув на Донбасі. Мова про полковника Євгена Писаренка. “Ахмат” – це спеціальний підрозділ Росгвардії, який базується у Чечні.

– Щонайменше двоє людей загинули, ще дев’ятнадцятеро – поранені внаслідок ворожого удару по середмістю Сум.

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