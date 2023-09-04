Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вранці ворог з артилерії обстріляв місто Дружба на Сумщині. Внаслідок цього постраждала жінка.

– Українські військові не дають окупантам просунутися на Куп’янському напрямку.

– Комітет Ради підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

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