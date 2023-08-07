Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (07.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Медики, рятувальники і поліцейські продовжують працювати на місці ракетного удару у Покровську на Донеччині.

– Польські прикордонники потребують допомоги армії через постійні провокації з боку Білорусі.

– Україна повернула з полону 22 українських захисників.

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