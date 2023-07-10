Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки росіян по прифронтовому Оріхові на Запоріжжі зросла до 7 людей.
– Головна тема та інтрига цього тижня – Вільнюський саміт НАТО. Сьогодні з усіх континентів з’їжджаються лідери країн-членів НАТО. В епіцентрі перемовин – Україна та її майбутнє.
– Африканські лідери закликали диктатора Путіна показати, що він “прагне миру”.
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