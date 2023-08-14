Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші воїни відбили у ворога три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку – Маляр.

– Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Одещину. 15 безпілотників та вісім ракет типу Калібр ворог випустив минулої ночі по Одещині.

– У Хмельницькому службовця військкомату арештували, коли той брав хабар за звільнення від мобілізації.

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