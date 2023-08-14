Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Рубль летить у прірву: в ніч на 12 серпня валюта РФ сягнула позначки 100 за долар
Вночі ворог тричі атакував Одещину дронами та Калібрами. Є поранені від падіння уламків ракет
Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші воїни відбили у ворога три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку – Маляр.

– Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Одещину. 15 безпілотників та вісім ракет типу Калібр ворог випустив минулої ночі по Одещині.

– У Хмельницькому службовця військкомату арештували, коли той брав хабар за звільнення від мобілізації.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь