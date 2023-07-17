Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент України надіслав офіційні листи очільнику Туреччини і Генсеку ООН з пропозицією продовжити чорноморську зернову ініціативу, аби захистити світ від російського божевілля.

– Керченський міст сьогодні знову палав і знову зазнав серйозних пошкоджень. Вибухи, що пролунали на улюбленій переправі Путіна в ніч проти понеділка, пошкодили автомобільну частину конструкції.

– На Харківщині Рада оборони оголосила обов’язкову евакуацію дітей із 9 населених пунктів Вовчанської громади.

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