Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Греція долучиться до тренування українських пілотів на F-16.

– Сьогодні у Києві відбулася міжнародна конференція з питання створення спецтрибуналу.

– Влада Туркменістану підтримала українців гуманітарною допомогою.

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