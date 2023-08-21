Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Греція долучиться до тренування українських пілотів на F-16.
– Сьогодні у Києві відбулася міжнародна конференція з питання створення спецтрибуналу.
– Влада Туркменістану підтримала українців гуманітарною допомогою.
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