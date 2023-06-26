Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни під вечір вдарили на Донеччині по селу Новий Комар Волноваського району. За даними обласної прокуратури, по населеному пункту загарбники вгатили з артилерії.

– З воїнами, які нині не лише тримають оборону на Донбасі, але й наступають на ворога сьогодні зустрівся верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

– У Росії вигадали черговий фейк щодо Києво-Печерської лаври про нібито вивезення із заповідника цінностей до Європи, включно з мощами святих із лаврських печер.

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