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Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Упродовж доби російські війська завдали вісім ракетних та 30 авіаційних ударів по території України.

– Ввечері 28 серпня росіяни обстріляли Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ Ураган.

– Домовленостей із Росією не буде, як і замороженого конфлікту – Подоляк.

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