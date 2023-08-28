В’ячеслав Цимбалюк, Журналіст та ведучий програми Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Упродовж доби російські війська завдали вісім ракетних та 30 авіаційних ударів по території України.
– Ввечері 28 серпня росіяни обстріляли Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ Ураган.
– Домовленостей із Росією не буде, як і замороженого конфлікту – Подоляк.
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