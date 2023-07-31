Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За попередніми даними наших військових, дві ракети Іскандер по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму – з району міста Джанкой.

– Свіже зведення Генштабу – за добу дев’ять ракетних і 39 авіаційних ударів, 35 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

– Присутність російських найманців із угруповання Вагнер у Білорусі – серйозна загроза. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

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