Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Павлограді на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків російських прильотів. Напередодні ближче до ночі та нині над ранок окупанти обстріляли місто ракетами.

– 57-річний чоловік дістав скалкові поранення сьогодні у прикордонному Вовчанську на Харківщині. Ще один 65-річний мешканець села Кучерівка під Куп’янськом постраждав близько 12 години дня – російський обстріл заскочив чоловіка на власному подвір’ї. Будинок зруйновано вщент.

– Тракторист наїхав на міну в полі. Все сталося вдень в Середино-Будській громаді, що на Сумщині. З пораненнями рук та ніг чоловіка ушпиталили.

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