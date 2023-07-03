Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Щонайменше двоє людей загинули, ще дев’ятнадцятеро – поранені внаслідок ворожого удару по середмістю Сум.

– Збройні сили України знищили на південному напрямку ворожий комплекс спостереження “Муром-М” . Відповідне відео з дрона оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Столичні рятувальники провели навчання разом із медиками. Вчилися діяти в разі хімічної загрози.

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