Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у виборах, які організували російські окупанти.

– Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області.

– У російському місті Сочі відбувался зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана та очільника Кремля Володимира Путіна. В рамках перемовин сторонам не вдалося домовитись про відновлення зернової угоди.

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