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Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (08.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Євросоюз заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Про це йдеться в проєкті 11 пакета обмежень проти Москви – пише агентство Блумберг.
  • Збільшити фінансову підтримку України й надати всю необхідну військову допомогу закликав країни Євросоюзу Президент Литви Гітанас Науседа. Він переконаний: солідарність Європейського союзу вкрай важлива для України. Також литовський президент закликав посилити й безпеку ЄС. Насамперед збільшити видатки на оборону, захист кордонів і розв’язання проблем біженців.
  • Двоє ветеранів російсько-української війни – Олександр Швецов та Сергій Храпко, які втратили на війні кінцівки, нині готуються до благодійного пішого марафону на 120 кілометрів. Вони хочуть зібрати понад 3 мільйони гривень, щоб купити медичне обладнання для Головного військового госпіталю у столиці.

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