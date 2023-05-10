Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (08.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Євросоюз заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Про це йдеться в проєкті 11 пакета обмежень проти Москви – пише агентство Блумберг.
- Збільшити фінансову підтримку України й надати всю необхідну військову допомогу закликав країни Євросоюзу Президент Литви Гітанас Науседа. Він переконаний: солідарність Європейського союзу вкрай важлива для України. Також литовський президент закликав посилити й безпеку ЄС. Насамперед збільшити видатки на оборону, захист кордонів і розв’язання проблем біженців.
- Двоє ветеранів російсько-української війни – Олександр Швецов та Сергій Храпко, які втратили на війні кінцівки, нині готуються до благодійного пішого марафону на 120 кілометрів. Вони хочуть зібрати понад 3 мільйони гривень, щоб купити медичне обладнання для Головного військового госпіталю у столиці.
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