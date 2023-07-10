Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони взяли під вогневий контроль Бахмут. Російські військові потрапили у пастку.

– Увага мільйонів українців та й усього світу нині прикута до Вільнюса. Там тривають останні приготування до завтрашнього саміту НАТО, де Україна очікує чіткого сигналу: нас там чекають.

– Понад 4 тисячі цивільних українців Росія утримує в заручниках у своїх СІЗО, колоніях та тюрмах. Більшість з них перебувають у полоні вже понад рік.

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