Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Депутати Європарламенту та Верховної Ради України завтра вперше проведуть спільне засідання.
– Сьогодні уряд Канади запровадив санкції проти Росії та Білорусі.
– Вагнерівців на Бахмутському напрямку вистачить ще на місяць-два.
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