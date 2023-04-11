Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (11.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Депутати Європарламенту та Верховної Ради України завтра вперше проведуть спільне засідання.

– Сьогодні уряд Канади запровадив санкції проти Росії та Білорусі.

– Вагнерівців на Бахмутському напрямку вистачить ще на місяць-два.

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