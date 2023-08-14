Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ розбили командний пункт ворога поблизу Маріуполя.
– На Куп‘янському та Лиманському напрямках українські оборонці не дали окупантам просунутися вперед.
– Україні надійде військова допомога на 200 млн доларів від Сполучених Штатів.
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