Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ розбили командний пункт ворога поблизу Маріуполя.

– На Куп‘янському та Лиманському напрямках українські оборонці не дали окупантам просунутися вперед.

– Україні надійде військова допомога на 200 млн доларів від Сполучених Штатів.

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