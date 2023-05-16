Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Буяння пахощів і барв у Кропивницькому дендропарку – тут квітне майже чотири мільйони тюльпанів.
– Євросоюз і Україна вже запасаються газом до наступної зими. Паливо закачують у спеціальні підземні сховища для подальшого використання в опалювальний сезон.
– Державне бюро розслідувань викрило в Одесі групу правоохоронців, які за гроші допомагали підозрюваним закрити справи проти них.
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