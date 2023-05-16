Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)

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– Буяння пахощів і барв у Кропивницькому дендропарку – тут квітне майже чотири мільйони тюльпанів.

– Євросоюз і Україна вже запасаються газом до наступної зими. Паливо закачують у спеціальні підземні сховища для подальшого використання в опалювальний сезон.

– Державне бюро розслідувань викрило в Одесі групу правоохоронців, які за гроші допомагали підозрюваним закрити справи проти них.

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