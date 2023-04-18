Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Офіс Генерального прокурора почав перевіряти заяви вагнерівців про те, що вони розстрілювали дітей.
- Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Також росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках, обстрілюючи сусідні села.
- Від російських окупантів страждають не лише люди, а й тварини. Ще одна жахлива історія на Харківщині. В селі Гусарівка знищено велике фермерське господарство.
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