Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ключове, що потрібно Україні для успішного контрнаступу – це перевага в озбороєнні. Заявила в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Із міста Суми почав курсувати евакуаційний потяг до столиці. За 3 дні ним скористалось уже 100 переселенців.

– Судді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 26 серпня.

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