Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– НАТО на саміті у Вільнюсі в липні має зробити реальний крок до членства України у військовому блоці, усунувши План дій щодо членства – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Виробник літаків F-16, американська компанія Lockheed Martin підтримала передання Україні своїх винищувачів.
– Тубуси від стріляних джавелінів стали потужними аудіосистемами. Таке незвичне призначення тубусам вигадали вінницькі волонтери.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.