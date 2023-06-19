Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)

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– НАТО на саміті у Вільнюсі в липні має зробити реальний крок до членства України у військовому блоці, усунувши План дій щодо членства – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Виробник літаків F-16, американська компанія Lockheed Martin підтримала передання Україні своїх винищувачів.

– Тубуси від стріляних джавелінів стали потужними аудіосистемами. Таке незвичне призначення тубусам вигадали вінницькі волонтери.

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