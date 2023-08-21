Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вночі російський Шахед влучив у цивільний об’єкт на Чернігівщині.
– Херсонщина розбирає завали та намагається визначити збитки, яких люди зазнали через підрив росіянами Каховської ГЕС.
– F-16 здатні змінити перебіг війни. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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