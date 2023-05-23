Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)

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– Надання Україні винищувачів F-16 – пріоритет для США і Вашингтон планує почати реалізовувати цю мету в найближчі місяці.

– СБУ спіймали зрадницю на Донеччині. Жителька селища Олексієво-Дружківка збирала для російських загарбників дані про вогневі позиції та розміщення засобів ППО українських оборонців.

– Злочини Росії проти України – геноцид, а терористичний режим у РФ – рашизм. Відповідну декларацію нині підтримала Парламентська Асамблея НАТО.

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