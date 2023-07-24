Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ввечері окупанти відкрили вогонь касетними боєприпасами по водоймі в Костянтинівці. В результаті удару загинув 10-річний хлопчик. Крім того, семеро людей отримали поранення, з них – четверо дітей.

– Сьогодні упродовж дня російська армія обстріляла прикордоння Сумщини 24 рази.

– Україна шукає рішення щодо експорту зерна суходолом, подальші обмеження з боку ЄС неприпустимі – заявив президент Володимир Зеленський у новому зверненні.

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