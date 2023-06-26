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Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Майже тисяча знищених окупантів лише за минулу добу. Щоденні втрати Росії серед особового складу та техніки стають дедалі більшими.

– Білі янголи з Нацполіції доставили гуманітарну допомогу жителям селища Красногорівка на Донеччині. Воно розташоване на лінії фронту, до сусіднього окупованого села лише кілька кілометрів.

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