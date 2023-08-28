Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Увечері 28 серпня неподалік кордону на Чернігівщині легковий автомобіль підірвався на міні.

– Минулої доби на Запоріжжі росіяни обстріляли прифронтові села та містечка 104 рази.

– Україна розірвала з представниками УПЦ МП договір про оренду Києво-Печерської лаври. Минуло вже п’ять місяців, але вони й досі не хочуть залишати територію заповідника.

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