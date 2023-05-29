Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)

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– Попри наполегливі прохання до українців не знімати роботу нашої протиповітряної оборони, аби не підігравати ворогу, сьогодні у Києві поліція знову затримала двох хлопців, які фільмували під час повітряної тривоги.

– Понад 50 тисяч киян упродовж доби шукали порятунку у столичному метро. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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