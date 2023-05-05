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Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Напередодні окупанти, окрім шести ракетних ударів по Краматорську і Запоріжжю, завдали понад 60 авіаударів і здійснили 30 обстрілів із реактивної артилерії, повідомили у Генштабі.

– На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Є загиблі та поранені.

– Росія має понести відповідальність за воєнні злочини та постати перед повноцінним міжнародним трибуналом. На цьому наголошував український президент під час візиту до Нідерландів.

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