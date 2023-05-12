Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (12.05.2023)

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– Одна людина загинула, ще одинадцятеро – поранені. Такі попередні наслідки ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу.

– Росіяни завдали 4 авіаційних ударів по Преображенській громаді Запорізької області.

– Українська розвідка показала, як знищує російських окупантів за допомогою гранати.

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