Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Одна людина загинула, ще одинадцятеро – поранені. Такі попередні наслідки ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу.
– Росіяни завдали 4 авіаційних ударів по Преображенській громаді Запорізької області.
– Українська розвідка показала, як знищує російських окупантів за допомогою гранати.
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