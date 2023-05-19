Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (19.05.2023)

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– Чергова неспокійна і безсонна ніч в Україні. Карта повітряних тривог червоніла з першої ночі і аж до п’ятої ранку.

– 36 ракетних, 23 авіаційні та майже 30 ударів з реактивних систем залпового вогню завдали рашисти по позиціях ЗСУ упродовж доби.

– На західних підступах до Бахмуту артилеристи 93 бригади знищили скупченння ворожої техніки і живої сили.

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