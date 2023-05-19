Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Чергова неспокійна і безсонна ніч в Україні. Карта повітряних тривог червоніла з першої ночі і аж до п’ятої ранку.
– 36 ракетних, 23 авіаційні та майже 30 ударів з реактивних систем залпового вогню завдали рашисти по позиціях ЗСУ упродовж доби.
– На західних підступах до Бахмуту артилеристи 93 бригади знищили скупченння ворожої техніки і живої сили.
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