Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ніч в Україні знову була неспокійною: в усіх областях оголошували повітряну тривогу, а в Києві вчергове прогриміли потужні вибухи.
– Двоє курсантів Національного університету цивільного захисту загинули у Харкові в гуртожитку – там вибухнув набій, який майбутні сапери розбирали за завданням викладача.
– На Запоріжжі поліцейські організували рейд з евакуації багатодітної родини.
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