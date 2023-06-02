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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (2.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ніч в Україні знову була неспокійною: в усіх областях оголошували повітряну тривогу, а в Києві вчергове прогриміли потужні вибухи.

– Двоє курсантів Національного університету цивільного захисту загинули у Харкові в гуртожитку – там вибухнув набій, який майбутні сапери розбирали за завданням викладача.

– На Запоріжжі поліцейські організували рейд з евакуації багатодітної родини.

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