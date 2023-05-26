Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Повітряна тривога була оголошена у більшості областей приблизно з третьої ранку.
– Пожежа в приватному будинку виникла внаслідок чергової російської атаки по мирному Нікополю на Дніпропетровщині.
– Через підрив дамби в Карлівці неподалік Пісків на Донеччині під водою можуть опинитися одразу кілька населених пунктів.
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