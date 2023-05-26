Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (26.05.2023)

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– Повітряна тривога була оголошена у більшості областей приблизно з третьої ранку.

– Пожежа в приватному будинку виникла внаслідок чергової російської атаки по мирному Нікополю на Дніпропетровщині.

– Через підрив дамби в Карлівці неподалік Пісків на Донеччині під водою можуть опинитися одразу кілька населених пунктів.

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