Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Майже 120 будівель зруйновані в Миколаєві після ракетної атаки росіян.
- Росія втретє за місяць зупинила свою участь у зерновій угоді. Чотири судна завантажені українським збіжжям не можуть вийти з портів Великої Одеси.
- Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією. Резолюцію підтримали практично одноголосно.
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