Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські окупанти напередодні обстріляли з ракетних систем залпового вогню Костянтинівку. Одну людину поранено.

– На Харківщині в селі Нікополь Ізюмського району під час польових робіт на міні підірвався трактор.

– У командуванні Повітряних сил підтвердили, що напередодні ввечері у столиці збили безпілотник Байрактар.

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