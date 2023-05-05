Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські окупанти напередодні обстріляли з ракетних систем залпового вогню Костянтинівку. Одну людину поранено.
– На Харківщині в селі Нікополь Ізюмського району під час польових робіт на міні підірвався трактор.
– У командуванні Повітряних сил підтвердили, що напередодні ввечері у столиці збили безпілотник Байрактар.
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