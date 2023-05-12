Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Напередодні окупанти 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
– Із 28 квітня Росія випустила по Україні 67 ракет і 114 безпілотників. Це дані військово-повітряних сил України.
– Два роки умовно отримала 60-річна Ірина Цибаньова у Санкт-Петербурзі. Жінка в жовтні минулого року лишила на могилі батьків російського президента на Серафимівському кладовищі записку.
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