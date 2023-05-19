Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (19.05.2023)

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– «Все, що відбуваєтсья у Бахмуті – справжнє пекло». Так про місто фортецю говорять ті, які щойно звідти вийшли на ротацію.

– Триденний саміт лідерів країн G7 відкривається сьогодні в Японії у Хіросімі. На нього запросили і президента України Володимира Зеленського.

– Можливість надати України винищувачі міністри оборони країн НАТО обговорять у червні.

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