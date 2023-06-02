Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Через загибель людей біля зачиненого укриття у Києві правоохоронці затримали першого заступника голови Деснянської райадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.
– На саміті Європейської політичної спільноти, який завершився у Молдові, Володимир Зеленський оголосив про створення коаліції Patriot.
– Від нового навчального року школи чотирьох українських областей мають перейти на нові стандарти харчування.
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