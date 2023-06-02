Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (2.06.2023)

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– Через загибель людей біля зачиненого укриття у Києві правоохоронці затримали першого заступника голови Деснянської райадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.

– На саміті Європейської політичної спільноти, який завершився у Молдові, Володимир Зеленський оголосив про створення коаліції Patriot.

– Від нового навчального року школи чотирьох українських областей мають перейти на нові стандарти харчування.

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