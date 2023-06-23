Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 40 сантиметрів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Область продовжує оговтуватись від однієї з найбільших техногенних катастроф останніх десятиліть.

– Світ повинен знати про те, що окупанти, ймовірно, готують на Запорізькій атомній електростанції теракт із викидом радіації! І світ спроможний запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і радіаційній катастрофі! На цьому у вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський.

– Троє загиблих та дев’ятеро поранених, з них троє – у шпиталі. Це остання інформація від рятувальників щодо наслідків вибуху, що стався попередньої ночі у Дніпровському районі столиці. Учора на місці працювали усі служби та розбирали завали.

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