Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони поступово просуваються вперед на флангах Бахмута.
– Міноборони України підтвердило атаку безпілотника на розвідувальний корабель РФ Иван Хурс вранці 24 травня.
– СБУ зібрала докази на командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова – це він наказував обстрілювати цивільну інфрастуктуру України Калібрами з Чорного моря.
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