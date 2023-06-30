Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (30.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.
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– Від сьогодні в Краматорську оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетного удару 27 червня. На місце трагедії люди несуть квіти, свічки та іграшки. Серед 13 загиблих – троє дітей. Ще 65 людей зазнали поранень.
– Євросоюз може розпочати переговори щодо членства України вже в грудні. Якщо Київ на той час виконає всі умови й задовольнятиме необхідні критерії. Так заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола після саміту глав держав та урядів країн ЄС.
– Мобільні ремонтні станції та пересувний штаб для артилерії. Такі два проєкти створила благодійна організація “Реактивна Пошта” для наших артилеристів, які нині працюють на найскладніших напрямках.