Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Напередодні ввечері у небі над столицею збили український безпілотник Байрактар. Це підтвердили в командуванні повітряних сил ЗСУ.
– Тіла жертв російської окупації виявили правоохоронці у звільненій від російської армії Снігурівці на Миколаївщині.
– 7 років за гратами проведе житель Бахмуту, який зливав окупантам дані про позиції українських оборонців у місті.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”