Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Напередодні ввечері у небі над столицею збили український безпілотник Байрактар. Це підтвердили в командуванні повітряних сил ЗСУ.

– Тіла жертв російської окупації виявили правоохоронці у звільненій від російської армії Снігурівці на Миколаївщині.

– 7 років за гратами проведе житель Бахмуту, який зливав окупантам дані про позиції українських оборонців у місті.

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