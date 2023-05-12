Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (12.05.2023)

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– Під вогнем окупантів Слов’янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.

– У день півріччя звільнення Херсона, росіяни вдарили по одній із найстаріших шкіл міста.

– Росіяни відмовилися від ідеї оточити ЗСУ під Бахмутом.

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