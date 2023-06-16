Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (16.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Європарламент закликав НАТО прийняти Україну в альянс одразу після завершення війни за якнайшвидшою процедурою;
– Не припиняє ворог атакувати наші сили оборони на Лиманському напрямку;
– Перше за сім років засідання міністрів оборони комісії Україна – НАТО відбулось у Брюсселі.
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