Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (16.06.2023)

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– Європарламент закликав НАТО прийняти Україну в альянс одразу після завершення війни за якнайшвидшою процедурою;

– Не припиняє ворог атакувати наші сили оборони на Лиманському напрямку;

– Перше за сім років засідання міністрів оборони комісії Україна – НАТО відбулось у Брюсселі.

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