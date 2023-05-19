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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (19.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Щонайменше одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу.

– На західних околицях Бахмута – українські захисники в ході наступу прорвали смугу, шириною 2 тисячі метрів та глибиною 700 метрів.

– Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки засідання військового кабінету.

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