Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Щонайменше одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу.
– На західних околицях Бахмута – українські захисники в ході наступу прорвали смугу, шириною 2 тисячі метрів та глибиною 700 метрів.
– Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки засідання військового кабінету.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України