Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (19.05.2023)

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– Щонайменше одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу.

– На західних околицях Бахмута – українські захисники в ході наступу прорвали смугу, шириною 2 тисячі метрів та глибиною 700 метрів.

– Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки засідання військового кабінету.

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